Wells suena jonrón de la ventaja y produce 4 carreras; Yankees vencen 10-4 a Reales

El receptor venezolano de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez (izquierda), observa, mientras Austin Wells (derecha), de los Yankees de Nueva York cruza el plato tras conectar un jonrón de tres carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol en el Yankee Stadium, el lunes 9 de septiembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.