Walker anota 25 y 76ers abren ventaja de 22 en último cuarto para vencer 126-122 al Jazz

Lonnie Walker IV, de los 76ers de Filadelfia, a la derecha, sube para un tiro contra Svi Mykhailiuk, del Jazz de Utah, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 9 de marzo de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved