Waldron poncha a 10 y Padres silencian los bates de Bravos en triunfo por 3-1

Jeremiah Estrada, izquierda, de los Padres de San Diego, celebra con Kyle Higashioka (20) la victoria después de derrotar en juego de béisbol a los Bravos de Atlanta, el viernes 17 de mayo de 2024, en Atlanta. Los Padres ganaron 3-1. (AP Foto/Mike Stewart) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.