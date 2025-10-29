americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vinicius Jr.

Vinicius Júnior se disculpa por arrebato contra el DT del Real Madrid Xabi Alonso

MADRID (AP) — Vinicius Junior se disculpó por su arrebato hacia Xabi Alonso, el técnico del Real Madrid, tras ser reemplazado en el clásico contra el Barcelona, culpando a su "pasión" y “carácter competitivo”.

Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, se queja al banquillo mientras es sustituido durante un juego de fútbol de La Liga entre el Real Madrid y el Barcelona en Madrid, España, el domingo 26 de octubre de 2025. (AP Photo/Bernat Armangue)
Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, se queja al banquillo mientras es sustituido durante un juego de fútbol de La Liga entre el Real Madrid y el Barcelona en Madrid, España, el domingo 26 de octubre de 2025. (AP Photo/Bernat Armangue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el clásico”, escribió el astro brasileño en la red social X. "Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente".

Vinicius se mostró visiblemente molesto cuando se enteró de que Alonso decidió reemplazarle con Rodrygo a los 72 minutos de la victoria del Madrid por 2-1 ante el Barcelona el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

El delantero brasileño abrió los brazos y siguió hablando consigo mismo mientras abandonaba el campo. Vinicius se dirigió directamente al vestuario antes de reunirse con sus compañeros unos cinco minutos después.

No mencionó a Alonso en su disculpa en X.

"la pasión me gana", dijo Vinícius. “Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa”.

Vinicius ha sido sustituido con más frecuencia de lo que solía ser bajo entrenadores anteriores del Madrid. Tampoco fue titular en un par de partidos.

También tuvo un cruce de palabras con Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, durante el clásico, y estuvo involucrado en un altercado entre jugadores después del partido.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un jonrón de dos carreras ante los Azulejos de Toronto en el primer juego de la Serie Mundial, el viernes 24 de octubre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Shohei Ohtani brilla con jonrón en Serie Mundial, pero Dodgers caen ante Azulejos

Terry Rozier (2) del Heat de Miami penetra hacia la canasta en un juego ante los Grizzlies de Memphis, el viernes 17 de octubre de 2025, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)

Escándalo de apuestas en la NBA: Entrenador de Portland y escolta de Miami entre 34 arrestados

Destacados del día

Histórico revés diplomático: Cuba pierde apoyo récord en la ONU y 19 países no respaldan el fin del embargo de EEUU

Histórico revés diplomático: Cuba pierde apoyo récord en la ONU y 19 países no respaldan el fin del embargo de EEUU

Ucrania confirma el cierre de su embajada en La Habana tras votar contra el régimen cubano en la ONU

Ucrania confirma el cierre de su embajada en La Habana tras votar contra el régimen cubano en la ONU

Huracán Melissa sale de Cuba dejando a su paso destrucción e inundaciones

Huracán Melissa sale de Cuba dejando a su paso destrucción e inundaciones

Huracán Melissa avanza con fuerza sobre Cuba: deja inundaciones y destrucción a su paso

Huracán Melissa avanza con fuerza sobre Cuba: deja inundaciones y destrucción a su paso

Así amanece Santiago de Cuba tras el paso devastador del huracán Melissa

Así amanece Santiago de Cuba tras el paso devastador del huracán Melissa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter