ARCHIVO - El safety de los Giants de Nueva York, Bobby McCain (21), contra los Cowboys de Dallas en Arlington, Texas, el sábado 12 de noviembre de 2023. Los Vikings de Minnesota firmaron al veterano el lunes 29 de julio de 2024, aún buscando profundidad y experiencia para su línea secundaria. (AP Foto/Tony Gutiérrez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.