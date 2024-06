Uruguay destroza a Bolivia 5-0 y pone un pie en cuartos de Copa América

Darwin Núñez (izquierda) festeja tras marcar el segundo gol de Uruguay ante Bolivia en el partido por el Grupo C de la Copa América, el jueves 27 de junio de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Maximiliano Araujo (izquierda) celebra tras anotar el tercer gol de Uruguay en la victoria 5-0 ante Bolivia en el partido por el Grupo C de la Copa América, el jueves 27 de junio de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Facundo Pellistri celebra tras marcar el primer gol de Uruguay ante Bolivia en el partido por el Grupo C de la Copa América, el jueves 27 de junio de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved