Urgen a la FIFA poner la lupa sobre Arabia Saudí por inminente elección para el Mundial 2034

ARCHIVO - Foto del 14 de junio del 2018, el Príncipe de Arabia Saudí Mohamed bin Salmán y el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el encuentro de la Copa Mundial entre Rusia y Arabia Saudí. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Archivo)

“Realmente no hay excusas”, dijo el abogado británico Rodney Dixon a The Associated Press. “Si esto significa que en diciembre tienen que llegar a otro acuerdo, es lo que deben hacer”.