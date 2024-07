Una final anticipada, la ilusión de Colombia y Argentina, ¿sin Messi?, en cuartos de Copa América

El delantero argentino Lionel Messi al final del partido contra Perú en la Copa América, el sábado 29 de junio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jefferson Lerma (16) celebra tras anotar el segundo gol de Colombia ante Paraguay en el partido por el Grupo D de la Copa América, el lunes 24 de junio de 2024, en Houston. (AP Foto/Kevin M. Cox)

Mathias Olivera (16) celebra con sus compañeros tras anotar el gol de Uruguay en la victoria 1-0 contra Estados Unidos en el partido por el Grupo C de la Copa América, el lunes 1 de julio de 2024, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Reed Hoffman)

Salomón Rondón (centro) celebra tras marcar el gol de penal para Venezuela en la victoria 1-0 ante México en el partido por el Grupo B de la Copa América, el miércoles 26 de junio de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Ryan Sun)