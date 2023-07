UEFA sanciona a Barcelona y Manchester United por violaciones al Fair Play Financiero

El árbitro Clement Turpin le muestra la tarjeta amarilla a Sergio Busquets, del Barcelona, por una falta a Alejandro Garnacho, del Manchester United, durante el partido de vuelta de su serie de la Liga de Europa, el jueves 23 de febrero de 2023, en Manchester, Inglaterra. (AP Foto/Dave Thompson, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved