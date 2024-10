UEFA multa al Atlético de Madrid y Lazio por comportamiento de sus seguidores

El técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone da instrucciones a sus jugadores mientras Orkun Kokcu del Benfica pelea por el balón con Nahuel Molina del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el miércoles 2 de ocutbre del 2024. (AP Foto/Armando Franca) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved