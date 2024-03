UEFA compensa a hinchas de Liverpool por caos en la final de la Liga de Campeones en París

ARCHIVO - Fanáticos del Liverpool esperan frente al Stade de France antes del partido de la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid, en Saint Denis, cerca de París, el 28 de mayo de 2022. La UEFA ha llegado a un acuerdo confidencial para compensar a los aficionados del Liverpool por las reclamaciones por lesiones personales derivadas del peligroso caos en la final de la Liga de Campeones de 2022 en París. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved