Tyrese Haliburton ayuda a los Pacers a superar 133-111 a los Nets

Tyrese Haliburton (0), de los Pacers de Indiana, se enfila hacia la canasta con la persecusión de Dorian Finney-Smith (28), de los Nets de Brooklyn, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 1 de abril de 2024, en Indianápolis. (AP Foto/Darron Cummings) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved