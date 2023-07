Trout se somete a cirugía en la muñeca; Angelinos aseguran que salió bien

Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, sonríe mientras paso por tercera base después de batear jonrón solitario en la primera entrada del juego de béisbol del domingo 2 de julio de 2023, en contra de los Diamondbacks de Arizona, en Anaheim, California. (AP Photo/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.