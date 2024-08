Trout necesita una segunda cirugía en el menisco y queda fuera toda la temporada con Angelinos

ARCHIVO - En foto del 7 de junio del 2024, el jardinero central de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, se sienta en el dugout durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Astros de Houston, en Anaheim, California. El jueves 1 de agosto del 2024, Trout confirma que necesita una segunda cirugía en el menisco y quedará fuera toda la temporada. (AP Foto/Ryan Sun, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved