Tribunal brasileño ratifica sentencia de 9 años de cárcel a Robinho por violación

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes de derecho observan una transmisión en vivo de una sesión llevada por jueces en un área distinta de la Corte Suprema en Brasilia, Brasil, el miércoles 20 de marzo de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Sede de la Corte Suprema en Brasilia, Brasil, miércoles 20 de marzo. Un panel de 15 jueces decidirá si el ex jugador Robinho deberá cumplir su sentencia en Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“No hay ningún obstáculo para validar la ejecución de esta sentencia. Fue confirmada por un tribunal en Milán, que es la autoridad competente de este caso”, dijo Falcão. “La condena es definitiva. El acusado no estuvo ausente al ser juzgado en Italia, él estaba representado”.

El juez Raul Araújo, uno de los dos que estuvo en desacuerdo con la mayoría, argumentó que Robinho no puede ser encarcelado en Brasil por un caso en el que fue encontrado culpable en Italia.

La jueza Isabel Gallotti, una de las pocas mujeres en el STJ, se mostró en desacuerdo.

“La sentencia foránea es amplia, bien fundamentada y bien argumentada”, indicó Gallotti.

The court also ruled it will be up to authorities in Santos to decide when and how to jail Robinho.

Robinho reside en Santos, a las afueras de Sao Paulo. Entregó su pasaporte a las autoridades brasileñas en marzo de 2023. Se ha declarado inocente e insiste que sus relaciones sexuales con la mujer en un bar de Milán fueron consensuales.

EL STJ también dictamos que las autoridades de Santos deberán decidir cuándo y cómo encarcelar a Robinho.

El abogado Jacopo Gnocchi, que representa a la víctima, dijo que su clienta está satisfecha con la decisión del STJ.

“Creemos que esta es la justa conclusión del caso que sucedió en Italia, con garantías para toda la defensa que luego fueron encontrados culpables”, dijo Gnocchi a la web brasileña UOL. “Respetamos y entendemos que la constitución brasileña no permite la extradición (de sus ciudadanos), pero eso no cambia el hecho que la sentencia final es justa”.

En un entrevista con TV Record el domingo, Robinho aseveró que el racismo tiene la culpa de su sentencia en Italia.

“Jugué sólo cuatro años en Italia y me cansé de las historias de racismo. Desafortunadamente existe hasta ahora. (El caso de violación) fue en 2013 y estamos en 2024. La misma gente que no hace nada contra (el racismo) es la que me sentenció”.

Robinho atrajo la atención nacional en 2002 al liderar a Santos a su primer título nacional desde la era de Pelé a los 18 años. Volvió a consagrarse dos años después al anotar 21 goles en 36 duelos del Brasileirao.

Ganó la Copa Confederaciones de 2005 con Brasil y se fue al Real Madrid, pero no destacó en un equipo que contaba con Ronaldo, Zinedine Zidane y David Beckham. Pasó al Manchester City en 2008 y un año después fue acusado de violación tras una salida nocturna en Leeds. La policía no presentó cargos.

Regresó a Santos en 2010 como mentor de Neymar. Ganó la Copa de Brasil y se ganó un lugar como titular con la selección en el Mundial de Sudáfrica 2010. Fichó con el Milan tras el Mundial y ganó el título de la Serie A ese año. Tras el caso de violación volvió a Santos, además de etapas en China y Turquía.

FUENTE: Associated Press