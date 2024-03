Trey Jemison anota 24 puntos y lleva a los Grizzlies al triunfo 109-97 frente a los Wizards

El escolta de los Wizards de Washington, Bilal Coulibaly, defiende contra el alero de los Grizzlies de Memphis, GG Jackson II (45), durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el martes 12 de marzo de 2024, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Nikki Boertman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved