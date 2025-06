Trey Hendrickson se ausenta del minicampamento de Bengals en busca de nuevo contrato

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Trey Hendrickson (91), ala defensiva de los Bengals de Cincinnati, camina fuera del campo después de un partido de la NFL en conta de los Titans de Tennessee, el 15 de diciembre de 2024, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/Stew Milne, Archivo)

Burrow reconoció que existe la posibilidad de que los Bengals no cuenten con Hendrickson en 2025. Dijo que eso no haría a los Bengals un mejor equipo, pero no sabe qué va a pasar.

"No puedo controlar las narrativas", manifestó Hendrickson en ese momento. "Eso es algo que descubrí durante todo este proceso. La forma en que me siento no se está transmitiendo. Definitivamente estoy decepcionado, amo Cincinnati. Es este extraño dilema. Los jugadores pasan por esto mucho más a menudo. Simplemente no voy a dejar que el miedo me domine para hacer algo y también me da una plataforma para glorificar a Dios en lo bueno y en lo malo. Estoy muy bendecido. Las perspectivas no las puedo controlar. Soy un jugador de fútbol americano. Estoy ansioso por jugar fútbol americano".

Shemar Stewart, selección de primera ronda, también proyectado para ser titular con el equipo como ala defensiva, aún no ha firmado su contrato de novato y no practicó.

Stewart ha estado presente en los entrenamientos y prácticas, pero aún no ha realizado un solo ejercicio. Ha decidido no participar durante los últimos dos meses. Stewart dijo que no practicará hasta que firme.

"Estoy 100% en lo correcto", afirmó Stewart. "No estoy pidiendo nada que ustedes no hayan hecho antes. Pero en su caso, ustedes solo quieren ganar argumentos (más) que ganar más juegos".

Aunque Burrow respondió algunas preguntas sobre Hendrickson, la mayoría de su disponibilidad fue sobre sus prácticas de temporada baja.

Burrow, quien está entrando en su sexta temporada, siente que está más cerca de jugar al nivel que tenía antes de sufrir una lesión en la muñeca derecha en 2023. Incluso con Burrow jugando a un nivel que sentía que era menos del 100%, lideró la liga en yardas por pase (4.918) y touchdowns (43) la temporada pasada.

Burrow se sometió a una cirugía en su muñeca derecha en noviembre de 2023 para reparar un ligamento desgarrado. La cirugía fue considerada exitosa. Se perdió los últimos siete juegos de la temporada 2023 debido a la lesión.

