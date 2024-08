Toni Kroos es el jugador del año de Alemania, Xabi Alonso galardonado como entrenador

ARCHIVO - Toni Kroos, del Real Madrid, patea el balón durante un partido de fútbol de La Liga española entre el Real Madrid y el Betis en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, el sábado 25 de mayo de 2024. Toni Kroos ha sido elegido jugador del año de Alemania para 2023/24, mientras que Xabi Alonso ganó el galardón del entrenador por llevar al Bayer Leverkusen al título de la Bundesliga. (AP Foto/Manu Fernández, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.