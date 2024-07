Titmus y Australia mandan en la natación y Canadá paga alto precio por espionaje en fútbol

Los nadadores saltan al agua durante una eliminatoria de los 100 metros pecho en los Juegos Olímpicos de París, el sábado 27 de julio de 2024 (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El ucraniano Dilshot Khalmatov (izquierda) y el uzbeco Doston Ruziev compiten en la categoría de menos de 60 kilogramos en el judo, el sábado 27 de julio de 2024, en los Juegos Olímpicos de París (AP foto/Eugene Hoshiko)

Lihao Sheng entrena en tiro, modalidad de rifle de aire a 10 metros, el sábado 27 de julio de 2024, en Cateauroux, Francia (AP Foto/Manish Swarup)