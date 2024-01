Titans acuerdan contratar al coordinador ofensivo de Bengals Brian Callahan como su nuevo coach

ARCHIVO - Brian Callahan, coordinados ofensivo de los Bengals de Cincinnati, platica con el quarterback Joe Burrow en el campo antes del partido de la NFL en contra de los Jaguars de Jacksonville, el 4 de diciembre de 2023 en Jacksonville, Florida. Los Titans llegaron a un acuerdo para contratar a Callahan como su nuevo head coach, dijo una persona con concimiento de la decisión a The Associated Press el lunes 22 de enero de 2024. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.