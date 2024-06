Timberwolves caen en cuenta que llegar a finales de conferencia y más allá conlleva un costo

El armador de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards hace una pausa sobre el tabloncillo durante los momentos finales de la segunda mitad en la derrota ante los Mavericks de Dallas, en el Juego 5 de las Finales de la Conferencia del Oeste en los playoffs de la NBA, el jueves 30 de mayo de 2024, en Mineápolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved