Thunder extiende el contrato del entrenador Mark Daigneault

ARCHIVO - Foto del 28 de marzo del 2023, el entrenador del Thunder de Oklahoma City Mark Daigneault hace un gesto en el encuentro ante los Hornets de Charlotte. El miércoles 19 de julio del 2023, Thunder firma una extensión de contrato con Daigneault. (AP Foto/Sue Ogrocki, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.