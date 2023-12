Thibaut Courtois, portero de Bélgica, se descarta para jugar la Eurocopa el próximo año

ARCHIVO - Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, saluda a los aficionados al final de la semifinal de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, el 9 de mayo de 2023. Courtois dijo el martes que no jugará el Campeonato Europeo con Bélgica el próximo año por la lesión que sufrió en la rodilla. Su ausencia se podría prolongar todavía más, en medio de la creciente tensión con el técnico de la selección, Domenico Tedesco. (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved