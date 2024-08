Terence Crawford, campeón de 4 divisiones al derrotar a Israil Madrimov por decisión unánime

Terence Crawford, centro, levanta el puño al final de la pelea a 12 asaltos contra Israil Madrimov durante una pelea de boxeo por el campeonato de peso súper welter en Los Ángeles, el sábado 3 de agosto de 2024. Crawford, el consenso del mejor boxeador libra por libra del mundo, derrotó a Israil Madrimov por decisión unánime para convertirse en campeón de cuatro divisiones. Crawford ganó el título superwelter de la AMB el sábado por la noche en Los Ángeles en su primera pelea en las 154 libras. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved