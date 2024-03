Tatum y Brown lideran a Celtics en triunfo 117-107 ante Suns

El escolta de los Celtics de Boston, Jaylen Brown (7), conduce entre el alero de los Suns de Phoenix, Kevin Durant (35), y el escolta Grayson Allen (8), durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el sábado 9 de marzo de 2024, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.