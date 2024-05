Tatum con 33 puntos lleva a Celtics a ganar 109-102 a los Cavaliers para poner 3-1 la serie

El alero de los Celtics de Boston Jayston Tatum (0) se dirige hacia el aro ante el base de los Cavaliers de Cleveland Max Strus (1) durante la primera mitad del Juego 4 de la serie de segunda ronda en los playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 13 de mayo de 2024, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.