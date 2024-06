Tatis extiende su mejor racha de imparables con jonrón que ayuda a Padres a vencer 6-1 a Atléticos

Fernando Tatis Jr., derecha, de los Padres de San Diego, celebra con su compañero de equipo Jurickson Profar después de batear jonrón durante la quinta enrtada del juego de béisbol en contra de los Atléticos de Oakland, el lunes 10 de junio de 2024, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved