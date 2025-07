Suiza asegura victoria 2-0 sobre Islandia y Noruega avanza como mejor del Grupo A

Caroline Graham de Noruega, a la izquierda, celebra con Ada Hegerberg después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Eurocopa 2025, grupo A, entre Noruega y Finlandia en el Stade de Tourbillon en Sion, Suiza, el domingo 6 de julio de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved