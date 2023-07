Sudafricanas resuelven conflicto por pagos y viajarán al Mundial femenino

Las jugadores de la selección de Sudáfrica durante una rueda de prensa en Johannesburgo, Sudáfrica, el miércoles 5 de julio de 2023. El equipo resolvió un conflicto por el pago de premios y finalmente viajó a Australia y Nueva Zelanda para disputar el Mundial femenino. (AP Foto/Themba Hadebe) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.