Strus, alero titular de Cavaliers, se perderá al menos 6 semanas por esguince de tobillo

ARCHIVO - El escolta de los Cavaliers de Cleveland Max Strus, a la izquierda, pasa el balón alrededor del escolta del Magic de Orlando Joe Ingles (7) durante la primera mitad del Juego 6 de una serie de playoffs de primera ronda de baloncesto de la NBA, el 3 de mayo de 2024, en Orlando, Florida (AP Foto/John Raoux, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved