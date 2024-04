Steelers firman a un cuarteto de agentes libres para darle profundidad a su equipo

ARCHIVO - Cordarrelle Patterson (84), de los Falcons de Atlanta, busca escapar de Nick Thurman (91), de los Panthers de Carolina, durante un partido de la NFL, el domingo 17 de diciembre de 2023, en Charlotte, Carolina del Norte. Patterson llega a los Steelers por un contrato por dos años. (AP Foto/Jacob Kupferman, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved