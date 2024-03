Sosa rechaza acusación de abuso en su contra y otros 3 jugadores de Vélez

ARCHIVO - El arquero uruguayo Sebastián Sosa previo a un partido del Mundial, el 28 de noviembre de 2022, en Lusail. Una periodista denunció a Sosa y otros tres jugadores del club argentino Vélez Sarsfield de ser partícipes en la violación grupal tras un partido de la liga argentina en Tucumán, Argentina, el 2 de marzo. (AP Foto/Petr David Josek) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved