Sindicatos y unión de futbolistas de Europa acuden a Bruselas con último desafío legal contra FIFA

Declaraciones de Kevin De Bruyne, mientras, de izquierda a derecha, el presidente ejecutivo de NISO, Kristoffer Vatshaug, el director de relaciones internacionales de fútbol de la EPL, asuntos de la UE, Mathieu Moreuil, el presidente de FIFPRO Europa, David Terrier, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el residente de AIC, Umberto Calcagno, escuchan durante una conferencia de prensa sobre la protección de la salud de los jugadores y la sostenibilidad de las ligas nacionales en el Palacio de Residencia de Bruselas el lunes 14 de octubre y el 8 de octubre de 2024.