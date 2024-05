Sin nada en juego se disputa la última jornada de la liga española

El jugador del Real Madrid Toni Kroos (izquierda) protege el balón ante Jamal Musiala, del Bayern Múnich, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, en el estadio Santiago Bernabeu, en Madrid, el 8 de mayo de 2024. (AP Foto/José Bretón) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved