Dodgers

Shohei Ohtani brilla con jonrón en Serie Mundial, pero Dodgers caen ante Azulejos

TORONTO (AP) — Shohei Ohtani continuó su espectáculo histórico y multifacético de postemporada el viernes, con un jonrón en el primer juego de la Serie Mundial de los Dodgers. Pero también fue retirado con las bases llenas en la derrota de Los Ángeles por 11-4 ante los Azulejos de Toronto.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un jonrón de dos carreras ante los Azulejos de Toronto en el primer juego de la Serie Mundial, el viernes 24 de octubre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
Con una pizarra de 11-2 en el séptimo inning, Ohtani conectó un cuadrangular de dos carreras al jardín derecho contra Braydon Fisher. Fue su cuarto jonrón en dos juegos después de lograr tres y recetar 10 ponches como lanzador en la victoria del cuarto encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuando los Dodgers concretaron una barrida.

El jonrón conseguido el viernes por Ohtani no hizo mucho por la causa de Los Ángeles, cuyos lanzadores ya habían naufragado para entonces. El abridor Blake Snell fue sacado del juego antes de conseguir un out en la sexta entrada.

Toronto apaleó luego al bullpen durante una sexta entrada de nueve carreras, destacada por un grand slam del emergente Addison Barger y un jonrón de dos carreras del catcher mexicano Alejandro Kirk.

Ohtani también perdió una oportunidad anterior de impactar el juego con su roletazo cuando había dos outs con las bases llenas en la segunda entrada. Los Ángeles ganaba 1-0 en ese momento.

El japonés se fue de 4-1 con dos ponches.

“El jonrón fue agradable”, afirmó el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Esperemos que pueda construir sobre eso. Pero, sí, va a estar bien. Obviamente te gusta tenerlo con las bases llenas, y (Trey) Yesavage hizo un buen lanzamiento con el split abajo. Pero sí, va a estar bien”.

Los fanáticos de los Azulejos abuchearon ruidosamente a Ohtani durante las presentaciones previas al juego. Antes de firmar un contrato de 700 millones de dólares por diez años con los Dodgers de Los Ángeles, el astro multifuncional se reunió con dirigentes de los Azulejos el 4 de diciembre de 2023, en el complejo de entrenamiento de pretemporada del equipo en Dunedin, Florida.

El manager de Toronto, John Schneider, bromeó el jueves al decir que quería que Ohtani devolviera una gorra de los Azulejos y una chaqueta para su perro Decoy, que se llevó después de esa reunión.

Los fanáticos corearon “¡No te necesitamos!” como reproche a Ohtani mientras bateaba en la novena entrada. Caminó en ese turno al bate, luego fue casi sorprendido fuera de base por el zurdo Eric Lauer con dos outs. Ohtani fue declarado safe después de una revisión del video.

Ohtani ayudó a llevar a los Dodgers al título del año pasado, bateando para .310 con 54 jonrones, 130 carreras impulsadas y 59 bases robadas.

De vuelta al montículo en un rol limitado esta temporada mientras se recuperaba de una cirugía de codo, bateó .282 con 55 jonrones, con 102 carreras impulsadas y 20 robos.

En la lomita tuvo un récord de 1-1 con una efectividad de 2.87 en 14 aperturas, ponchando a 62 en 47 entradas. Se espera que inicie el cuarto juego en el montículo.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: Associated Press

