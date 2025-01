Sensabaugh anota récord personal de 34 puntos; Jazz aplasta 136-100 al Heat

El alero del Jazz de Utah, Brice Sensabaugh (28), busca un balón suelto y el pívot del Heat de Miami, Kel'el Ware (7), perdió el control del balón durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el sábado 4 de enero de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved