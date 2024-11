Sengun logra triple-doble y VanVleet anota 28 en la paliza de Rockets 143-107 sobre Bulls

Reed Shepard (15), de los Rockets de Houston, se alza para retacar el balón en el aro ante la mirada de Matas Buzelis (14) y Dalen Terry (25), de los Bulls de Chicago, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 17 de noviembre de 2024, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.