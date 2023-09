Sencillo productor de Taylor en la 10ma da triunfo a Dodgers 3-2 sobre Gigantes

Chris Taylor (3), de los Dodgers de Los Ángeles, conecta n sencillo productor para dejar tendidos a los Gigantes de San Francisco al ganar 3-2 el juego de béisbol del domingo 24 de septiembre de 2023, en Los Ángeles. Amed Rosario anotó en la jugada. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved