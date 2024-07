Selección femenina de basket de Nigeria no pudo navegar en desfile inaugural de París 2024

La alemana Alina Hartmann intenta capturar el balón ante las nigerianas Blessing Ejiofor, Lauren Ebo y Elizabeth Balogun durante un encuentro de baloncesto el viernes 19 de julio del 2024. (Andreas Gora/dpa via AP) (c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

La persona habló con The Associated Press el viernes bajo la condición de no ser identificada debido a que la delegación nigeriana no ha comentado públicamente sobre la situación.