Seiya Suzuki impulsa tres carreras y los Cachorros se resisten para vencer 9-7 a Dodgers

Michael Busch, de los Cachorros de Chicago, se barre para superar la jugada del receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Will Smith, para anotar carrera con sencillo de Nick Madrigal durante la segunda entrada del juego de béisbol entre los Cachorros y los Dodgers, el viernes 5 de abril de 2024, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.