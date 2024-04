Se espera que Estados Unidos y China dominen el medallero en los Juegos Olímpicos

ARCHIVO - Los anillos olímpicos están instalados en la plaza Trocadero con vista a la Torre Eiffel en París, el 14 de septiembre de 2017. Estados Unidos y China se espera que terminen 1-2 en el medallero general y en el conteo de preseas de oro en los Juegos Olímpicos de París, que se inauguran en 100 días. (AP Foto/Michel Euler, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.