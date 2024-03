Scott Boras cree que crece el 'panico por los lanzadores'. La lesión de Gray podría darle la razón

Sonny Gray, izquierda, abridor de los Cardenales de San Luis, camina acompañado por el trainer Adam Olsen después de abandonar el juego en la segunda entrada del juego de preparación contra los Nacionales de Washington, el lunes 4 de marzo de 2024, en West Palm Beach, Florida. El equipo anunció que Gray tiene rigidez en el tendón de la corva derecho. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.