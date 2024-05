Schanuel, O’Hoppe y Adell dan jonrón en la quinta y los Angelinos vencen 9-7 a los Astros

Zach Neto (9), Willie Calhoun, atrás, y Nolan Schanuel (18), de los Angelinos de Los Ángeles, celebran en el plato después de anotar con cuadrangular de tres carreras de Schanuel en contra de los Astros de Houston durante la quinta entrada del juego de béisbol el lunes 20 de mayo de 2024, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.