Scaloni: Messi titular, Mac Allister en duda y tirón de orejas para "Dibu" Martínez en Argentina

Lionel Messi entrena con la selección de Argentina en el complejo de Inter Miami el lunes 7 de octubre de 2024 en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Jim Rassol)

Scaloni abundó sobre la suspensión que recibió Martínez por su conducta en los últimos compromisos de Argentina: gestos obscenos durante los festejos por la conquista de la Copa América tras vencer a Colombia y la agresión a un camarógrafo una vez consumada la derrota ante esa misma selección en las eliminatorias.

“Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción —en mi caso no estoy de acuerdo con la sanción—, lógicamente son cosas que como entrenador no me gusta perder a jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso”, reflexionó. "Si un jugador es amonestado o expulsado, que valga la pena, que sea por algo del partido en sí”.

“Esperemos que no vuelva a pasar, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener a 'Dibu”, remarcó el técnico.

Scaloni no confirmó quién reemplazará al guardameta del Aston Villa inglés ante Venezuela y el próximo martes contra Bolivia.

“Sabemos que al que le toque jugar...hará lo mejor y tiene el nivel para estar. Son arqueros de nivel de selección”, indicó en referencia a los convocados Gerónimo Rulli, Juan Musso y Walter Benítez.

