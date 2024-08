Safety veterano Quandre Diggs se une a Titans de Tennessee con un contrato de 1 año

El esquinero de los Tennessee Titans, L'Jarius Sneed, arriba, segundo desde la izquierda, escucha al entrenador en jefe Brian Callahan hablar después de una práctica del campamento de entrenamiento de fútbol americano de la NFL, el domingo 4 de agosto de 2024, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/Mark Zaleski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved