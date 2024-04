Sabonis obtiene doble-doble de 22 puntos y 20 rebotes; Kings vencen a Clippers, 109-95

El centro de los Kings de Sacramento Domantas Sabonis (10) celebra con el escolta Keegan Murray (13) luego de anotar ante los Clippers de Los Ángeles durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el martes 2 de abril de 2024, en Sacramento, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved