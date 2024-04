Sabonis firma doble-doble por 61 juegos consecutivos y los Kings vencen 107-77 a los Nets

El alero de los Kings de Sacramento, Domantas Sabonis (10), conduce hacia la canasta contra el pívot de los Nets de Brooklyn Day'Ron Sharpe (20) durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 7 de abril de 2024, en Nueva York. Los Kings ganaron 107-77. (AP Foto/Noah K. Murray) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.