Royce Lewis produce 4 y Mellizos propinan 18va derrota al hilo al superar 10-2 Medias Blancas

Byron Buxton, derecha, de los Mellizos de Minnesota, dobla en tercera base con un doble del bateador designado Royce Lewis durante la tercera entrada del juego de béisbol en contra de los Medias Blancas de Chicago, el viernes 2 de agosto de 2024, en Minneapolis. Buxton anotó en la jugada. (AP Foto/Matt Krohn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved