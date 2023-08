Rojos se imponen 1-0 a Azulejos con cuadrangular de Encarnación-Strand

Christian Encarnacion-Strand, izquierda, de los Rojos de Cincinnati, es esperado por sus compañeros en el plato después de batear el cuadrangular con el que su equipo dejó tendidos en el terreno a los Azulejos de Toronto, en la novena entrada del juego de béisbol del viernes 18 de agosto de 2023. (AP Foto/Jeff Dean) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.