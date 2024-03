Rojas, de Dodgers, molesto por críticas de Chisholm, excompañero en Marlins

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Pese a que ellos apestaban, han estado ahí por nueve o 10 años y el equipo los llamaba capitán. Pero ellos no eran un buen capitán ni una buena persona”, comentó Chisholm. “En este punto no son siquiera un buen deportista. Simplemente están ahí y están afectando a los jóvenes que debían ser buenos”.

“Puedes pensar que apesto en el béisbol, que no soy un buen pelotero ni un buen líder”, dijo Rojas. “Pero cuando rebasas cierto límite y dices que no soy una buena persona y que estoy ahí sólo porque supongo que él piensa que yo le dije a alguien que debía estar ahí, eso me molesta. ‘Por favor, manténganme ahí para que pueda ser un pelotero de las Grandes Ligas durante 10 años'”.

Chisholm, elegido al Juego de Estrellas en 2022, relató que estaba descontento durante sus primeras tres campañas con los Marlins, porque “había veteranos que odiaban” lo que él hacía.

Ávido coleccionista de zapatos, Chisholm habló de un modo en que lo molestaba un veterano a quien no identificó.

“En mi primer año en las mayores entro al vestuario, tengo 20 pares de zapatos”, dijo Chisholm. “Todos saben que me gustan. Tengo unos 20 pares, siete u ocho pares tan sólo para practicar, y como 100 pares de guantes para batear, todos personalizados. Ninguno es normal, blanco o negro. Todos tienen colores.

“Creo que, durante la primera semana, uno de los veteranos rompió mis zapatos, les arrojó leche y los lanzó a la basura, diciendo: 'Estos zapatos son feos, hombre. Consíguete unos nuevos. No quiero decir frente a la cámara lo que hice, pero definitivamente yo no era el tipo que iba a aguantar eso. Definitivamente fui y le aventé todo el casillero a la basura. así soy yo. No vas a venir acá a meterte con las cosas que he diseñado con trabajo duro”.

Sin hablar sobre ese incidente en específico, Rojas se dijo molesto por el hecho de que Chisholm hubiera revelado cosas que ocurrieron en los vestuarios.

“Son como nuestra casa”, justificó. “Y hay cosas que jamás deberían salir del clubhouse”.

